Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Anayasa Mahkemesinin 56. kuruluş yıl dönümü törenine katılan misafirlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Başbakan Binali Yıldırım da iştirak etti.

Konuşmasına Anayasa Mahkemesinin 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

"Biz 'Adalet mülkün temelidir.' diyerek devletin odağına adaleti yerleştiren bir medeniyetin mensuplarıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, bununla kalmayan ecdadın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." diyerek devletin görevini tarif ettiğini anımsattı.

"Bizim inancımızda yeise, umutsuzluğa asla yer yoktur"

Bu konuda pek çok örnek vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki asıl mesaj coğrafyamızın ve medeniyetimizin adalet konusundaki o geniş birikimidir. Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. Hem doğuda hem batıda en büyük adalet reformları en büyük zulüm düzenlerinin ardından gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev dünyanın, ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlere dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir. Ortadoğu'dan Güney Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa ortada ciddi bir adalet sorunu var demektir.

Suriye'de yerlerinden edilmiş 3,5 milyon insanı 7 yıldır topraklarında güven ve refah içinde yaşatan Türkiye, bu mücadelesinde yalnız kalıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler terör örgütlerine milyarlarca doları cömertçe akıtıyorsa bu durum ağaçların değil, dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Bu düzenin adı da adalet değil zulüm düzenidir. Mazlumların kanları ve gözyaşları üzerinde kurulan bu düzene itiraz etmek en başta adaletin temsilcisi olan sizlerin görevi olmalıdır. Küresel güç oyunlarının karmaşasında rotasını şaşıranlar için sizler tıpkı kutup yıldızı gibi doğruya giden yolun kılavuzu olmalısınız. Biz her şeye rağmen umutluyuz, çünkü bizim inancımızda yeise, umutsuzluğa asla yer yoktur."

"Daha müreffeh bir dünya için umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz"

Sezai Karakoç'un "Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır, göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır, senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." şeklindeki dizelerini aktaran Erdoğan, "Evet, kalbimizdeki o merhamet adlı çınar olduğu sürece daha güzel, daha adil, daha müreffeh bir dünya için umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçirme imkanına sahip olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık.

"Türkiye adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor"

Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor."

Erdoğan, ayrıca Yüksek Mahkemenin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere yurt dışından gelen misafirlere de kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini sundu.