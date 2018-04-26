Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Seçim ittifaklarına ilişkin yasal düzenlemede yer alan sandık güvenliğine ilişkin tedbirler konusunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önümüzdeki günlerde bir dizi genelge yayınlayacak. Özellikle sandık birleştirmeleri ve seyyar sandıkta kullanılacak oyların gizliliği konusunda kriterler belirlenecek.



AK Parti ve MHP’nin iş birliği ile sandık güvenliğinin sağlanması konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştı. Bu kapsamda, YSK gerekli gördüğü hâllerde sandıkların taşınmasına ve sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecek. Bunun için, öncelikle valililer bulundukları bölgelerde hangi sandıkların birleştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirleyecek ve ardından YSK’ya başvuracak. YSK’nın da uygun görmesi hâlinde, ‘riskli görülen’ yerlerde bazı sandıkların taşınması ve birleştirilmesi kararlaştırılacak. YSK ayrıca, aynı binada oturan seçmenleri, aynı seçim bölgesinde kalmak şartıyla farklı sandık bölgelerine dağıtılabilecek.



GİZLİLİK KRİTERLERİ

YSK ayrıca, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulanacak seyyar sandık sistemi için önümüzdeki günlerde esas ve usulleri belirleyecek. Seyyar sandık için de, sandık kurulları oluşturulacak. Hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmen, bulundukları yerde oy kullanabilecek. Seyyar sandık kurullarının oluşumu, nerelerde kurulacağı ve seyyar sandıklar aracılığı ile seçmenlerin kullanacağı oyların gizliliğinin nasıl sağlanacağı konusunda tedbirler gündeme gelecek. Edinilen bilgilere göre, seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenler için karton malzemeden yapılacak seyyar oy kabinlerinin oluşturulması formülü üzerinde duruluyor.