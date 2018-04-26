Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



AK Parti’de, 24 Nisan’da başlayan aday adaylığı başvuruları, 29 Nisan’da sona erecek. AK Parti’den milletvekili adaylık başvurusu doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına elden teslim suretiyle yapılacak. AK Parti milletvekili adaylık ücretini de ilan etti. Buna göre erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç (18-25 yaş arası) adaylardan 3 bin lira alınacak. Engelli adaylar ise 1000 lira özel aidat verecek. AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru formu parti il başkanlıklarından olduğu gibi partinin internet sitesinden de temin edilebiliyor.



MHP’de ise aday adaylığı için başvurular bugün başlayıp, 3 Mayıs Perşembe günü sona erecek. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Aday olamayanların parası da iade edilecek.



CHP ise aday adaylığı başvurularına 30 Nisan’da başlıyor. 7 Mayıs’ta sona erecek başvuruların ücretleri ise diğer partilere göre yüksek. Buna göre erkek milletvekili aday adaylarından 11 bin lira, engelli ve kadın adaylardan ise 5 bin lira alınacak.