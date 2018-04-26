Hakkari İl Merkez Kaymaklı Ördekli bölgesinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupları hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 25.04.2018 tarihinde söz konusu bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26.04.2018 tarihinde çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmistir. Arazinin sarp ve engebeli olmasindan yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir.
Hakkari'de 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı
26.04.2018 - 08:54 | Son Güncelleme: 26.04.2018 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari İl Merkez Kaymaklı Ördekli bölgesinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupları hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 25.04.2018 tarihinde söz konusu bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26.04.2018 tarihinde çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmistir.
Etiketler : terörist,
557678 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557678.aspx
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