Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari İl Merkez Kaymaklı Ördekli bölgesinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupları hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 25.04.2018 tarihinde söz konusu bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26.04.2018 tarihinde çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmistir. Arazinin sarp ve engebeli olmasindan yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir.