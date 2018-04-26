Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fadıl Cangiroğlu, proje kapsamında desteklenen yetimlerden sadece bir tanesi. Yapılan eğitim desteğinin o küçücük yürekte oluşturduğu duygularını aktarmış.

Annesi babası olmayan, yetimlerin eğitimden yoksun kalmamaları amacıyla başlatılan, “Yetim Eğitim Projesi” Türkiye başta olmak üzere; Asya, Afrika ve Ortadoğu’da kesintisiz devam ediyor.

Yardımeli Derneği tarafından Ocak 2016 yılında başlatılan proje başladığı tarihten itibaren Türkiye ve dünyada binlerce yetime destek olmaktadır.

Projenin amacı; ülkelerinde imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen veya eğitim gören yetim ve öksüz çocukların yaşadıkları maddi imkânsızlıklara destek olmak ve okul ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmaktır.

Proje ülke bazında Türkiye, Bangladeş, Etiyopya, Filistin-Gazze, Irak, Lübnan, Moritanya, Pakistan, Suriye ve Somali’de aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Dağıtımlar üçer aylık periyotlarla Türkiye’de yaşayan yetimlerin banka hesaplarına, yurtdışında yaşayan yetimlere imza karşılığında elden teslim edilmek sureti ile ulaştırılmaktadır.

Yetim Eğitim Projesi ile şartlar ne kadar zor olursa olsun binlerce kilometre uzakta kendilerini düşünen, önemseyen maddi manevi dua eden kardeşlerinin olduğunu bilmek, yetimler için ayrı bir önem taşımaktadır. Onların geleceğe dönük umutları, hayır sahiplerinin yardım ve desteği ile büyüyüp yeşermeye devam ediyor. Bu proje ile okumanın, kendi ayakları üzerinde durmanın, bugüne ve geleceğe ışık olmanın ve en önemlisi yarınlara umut ile bakabilmenin hayalini yetim çocuklarımızla birlikte kurarak, onların bu sevinç ve mutluluğunu paylaşmak huzur veriyor insana…

Proje başlangıç tarihinden itibaren yetimlerimizden aldığımız yüzlerce teşekkür mektubu, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha bizlere gösterdi. Kocaman yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve umut, karanlıkları aydınlatan bir mum oldu. Desteklediğimiz her yetim çocuğun başta kendisine ve ailesine sonra ülkesine ve tüm dünyaya iyilik ve güzellik getirmesi duasiyla.

Bir yetimin eğitim desteği için : 110 TL

Yetimlerin elinden tutup eğitimlerine destek olmak ister misiniz?

www.yardimeli.org.tr 0212 541 48 00