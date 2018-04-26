Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK'nın seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

YSK'nın seçim takvimine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

YSK Başkanı Sadi Güven Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulunmuştu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.