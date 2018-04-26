Soylu,"Terörizmin tanımlanmasında hala benim teröristim, senin teröristin diye bir anlayış ortaya konuluyorsa elbetteki bir arpa boyu yol alabilmek mümkün değil" dedi.
Türkiye'de DEAŞ'tan son 6 yılda 4 bin 378 kişi tutuklandı
26.04.2018 - 19:47 | Son Güncelleme: 26.04.2018 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de DEAŞ son 6 yılda 4 bin 378 kişinin tutuklandığını şu anda geri gönderme merkezlerinde DEAŞ konusunda bine yakın yabancı savaşçı olduğunu söyledi.
Etiketler : çişleri Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye,DEAŞ,
557741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557741.aspx
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