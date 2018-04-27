Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması operasyonu ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kodunun kullanımı tüm dünyaya resmen duyuruldu. Yayınlanan NOTAM'A göre taşınma operasyonu ve İstanbul Yeni Havalimanı ile Atatürk Havalimanı hakkında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 'IATA' İşaretleyiçi Kodlarıya ilgili bilgilendirme notu paylaşıldı. NOTAM'a göre 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleştirileceği belirtildi.