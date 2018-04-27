Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de oynanan ve 0-0 devam ederken, teknik direktör Şenol Güneş'in başına bir cisim gelmesiyle saha ile tribünde olaylar çıkan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, maçın hakeminin talimatıyla iptal edilmişti.

FENERBAHÇE "HÜKMEN GALİBİYET İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Olaylı derbinin ardından iki kulüp de birbirlerine karşı tepki verirken, Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili Fenerbahçe cephesinden sert açıklamalar gelmiş ve Güneş'e "Tiyatrocu" denilmişti. Fenerbahce yöneticileri, Şenol Güneş'in rol yaptığını ileri sürerken, karşılaşmanın hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine bitmesi gerektiğini de sözlerine eklemişlerdi.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Daha sonraki gelişmelerde ise TFF, maçın kaldığı yerden aynı şartlar altında devam etmesi gerektiğine karar verince Beşiktaş'ın tepkisiyle karşılaştı. Beşiktaş, federasyonun kararının ardından, kaldığı yerden devam etmesi gereken maça çıkmama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'A KIZDI: SAHAYA ÇIKIN

Kartal'ın bu kararırın ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli de Beşiktaş'a bir tepki verdi. Önceki açıklamalarında "Beşiktaş sahadan kaçmaz" diyen Bahçeli, şimdi maça çıkmama kararı alan ekibe bir çağrıda bulundu ve "Sahadan kaçmak olmaz, maça çıkın" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Beklenen netice alınmadı diye sahadan kaçılmaz."