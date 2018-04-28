Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceza aldığı dava dosyasında, aynı zamanda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespiti de paylaşılan Turhan, Ankara'ya gönderildi. Yakalanan diğer FETÖ'cüler içinde Savunma Sanayi Müsteşarlığında bilgisayar mühendisi olarak çalışan H.T. ile M.S'nin de olduğunu öğrenildi. FETÖ üyeliğinden aranan 10 zanlının, Yunanistan'a kaçmak için organizatörlerle yetişkinler için 3 bin 500 avro, çocuklar için ise bin 500 avroya anlaştıkları belirlendi, yakalanan organizatörlerle yaklaşık 50 bin avro ele geçirildi.