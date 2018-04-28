Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksekova kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
28.04.2018 - 17:23 | Son Güncelleme: 28.04.2018 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,
558005 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558005.aspx
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