AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına  müracaatlar 81 ilde sürüyor. Mardin'de Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi  12. sınıf öğrencisi Sülk, milletvekili aday adaylığı için gerekli evraklarını AK  Parti Mardin İl Başkanlığına teslim etti.

Sülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumda seçilme yaşının  18'e düşürülmesini gençliğe duyulan güven olarak gördüklerini belirterek, bu  konuda ellerini taşın altına koymak, sorumluluğunu almak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, bölgesel ve küresel  iddialarını gerçekleştirebilmesinin etkin ve güçlü iktidar yapılarını  gerektirdiğini ifade den Sülkü, şöyle dedi:

"Çanakkale'de tarih yazan bir gençliğin bugünkü mirasçılarıyız. Allah  nasip eder de Meclise Mardin milletvekili olarak girersem öncelikli meselem milli  ve manevi değerler çerçevesinde vatanıma, milletime ciddi manada özverili şekilde  hizmet etmek olacaktır.  Çalışmalarım sırasında gençlerin karar alma  mekanizmalarına katılımı noktasında genç kardeşlerime örnek teşkil edebilirsem bu  benim için en büyük kazanım bu olacaktır."

24 Haziran sonrası süreçte ülke gençlerin fikrine, emeğine ve  katkısına daha çok ihtiyaç duyulacağı inancını taşıdığını aktaran Sülkü,  "Cumhurbaşkanımıza bu yeniliği yaparak gençlerin önünü açtığı için teşekkür  ediyorum. Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verdiğim için bunu Mardin'den  yaptığım için çok gururluyum." dedi.