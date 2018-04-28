Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar 81 ilde sürüyor. Mardin'de Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sülk, milletvekili aday adaylığı için gerekli evraklarını AK Parti Mardin İl Başkanlığına teslim etti.

Sülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumda seçilme yaşının 18'e düşürülmesini gençliğe duyulan güven olarak gördüklerini belirterek, bu konuda ellerini taşın altına koymak, sorumluluğunu almak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, bölgesel ve küresel iddialarını gerçekleştirebilmesinin etkin ve güçlü iktidar yapılarını gerektirdiğini ifade den Sülkü, şöyle dedi:

"Çanakkale'de tarih yazan bir gençliğin bugünkü mirasçılarıyız. Allah nasip eder de Meclise Mardin milletvekili olarak girersem öncelikli meselem milli ve manevi değerler çerçevesinde vatanıma, milletime ciddi manada özverili şekilde hizmet etmek olacaktır. Çalışmalarım sırasında gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı noktasında genç kardeşlerime örnek teşkil edebilirsem bu benim için en büyük kazanım bu olacaktır."

24 Haziran sonrası süreçte ülke gençlerin fikrine, emeğine ve katkısına daha çok ihtiyaç duyulacağı inancını taşıdığını aktaran Sülkü, "Cumhurbaşkanımıza bu yeniliği yaparak gençlerin önünü açtığı için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verdiğim için bunu Mardin'den yaptığım için çok gururluyum." dedi.