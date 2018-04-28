Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaybubet evleri nedir, Gaybubet ne demektir? ile ilgili detaylar haberimizde. FETÖ'nün firari şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda sıkça kullanılan "Gaybubet evi" terimi vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında da “gaybubet” kelimesi sık sık telaffuz ediliyor. Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor. FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor. İşte Gaybubet evleri ile ilgili detaylar...

GAYBUBET NE DEMEK?

Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

GAYBUBET EV NEDİR?

FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.

GAYBUBET EVLERE OPERASYON

Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Çanakkale'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize ettiği iddia edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya, Çanakkale'de yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentte FETÖ'nün gaybubet evleri belirlendi.

Başsavcılığın kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya da yakalandı. Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kaya, işlemleri için emniyete götürüldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği ileri sürülmüştü.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.