Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı sırasında yapılan baskında, terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşısı Abdullah Öcalan ile öldürülen bazı teröristlerin afişlerinin yer aldığı propaganda içerikli pankartlara el konulurken, toplantıya katıldıkları ileri sürülen 30 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile akşam saatlerinde HDP Güngören İlçe Merkezine operasyon düzenleyen polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı C.Ç., İl Yöneticisi İ.Y., G.G., Güngören İlçe Eş Başkanı Ö.Ö. ve Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İlçe merkezi olarak kullanılan parti binasında toplantı sırasında gözaltına alınan 10 HDP’li, emniyete götürüldü.

Terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşısı Abdullah Öcalan ile öldürülen teröristlerin afişlerinin yer aldığı propaganda içerikli pankartlara el konulurken, aynı toplantıya katıldıkları ileri sürülen 30 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü.

Operasyona, HDP üyelerinin ilçe binasındaki toplantıdan partinin sosyal paylaşım sitesince servis edilen bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşı Öcalan ile öldürülen bazı teröristlerin afişlerinin yer aldığı yasa dışı içerikler gerekçe gösterildi.