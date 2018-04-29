Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül ile ilgili gelişmeleri Türkiye, Türkiye gazetesinden öğrendi. Yücel Kayaoğlu imzasıyla yaptığımız haberde geçen hafta Abdullah Gül'ün aday olduğunu duyurduk. İttifak görüşmeleri sürerken bu sefer muhalefet cephesindeki çatlak sebebiyle Gül'ün Erdoğan'ın karşısına çıkmaktan vazgeçtiğini yazdık.



Yazarımız Batuhan Yaşar tam bir yıl öncesinden "Hayır" cephesinin Gül ile temasa geçtiğini ifşa etti ve 26 Nisan 2017 tarihinde "Yüzde 48.6, hayır cephesini oldukça cesaretlendirmiş görünüyor. Abdullah Gül, Deniz Baykal ile bir araya geldi. 'Yeni bir durum var. Hazır ol. Sana ihtiyacımız var' denildi" diye yazdı. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Gül "Gizli görüşme haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli üretilmektedir" diye tepki gösterdi.

Batuhan Yaşar, Aralık ayında "Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı. Saadet Partisi ile görüşüyor" bilgisini paylaştı; ocak ayında da Gül'ün sahaya inmeye hazırlandığı duyurdu. Yaşar "Parti kurmayacak veya bir partiye üye olmayacak. 'Ben partiler üstüyüm' mesajı verecek. Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak. Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz. Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur. Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?" diye sordu. Bütün gelişmeler Yaşar'ın dediği gibi oldu ve Gül finali "aday değilim" diyerek yaptı.