Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Son olarak İstanbul’dan tek kapılı 06 TC 999 plakalı Mercedes marka spor bir arabayı alan Bahçeli, klasik araba koleksiyonunu böylece 11’e yükseltmiş oldu. Bahçeli, yeni arabası için “O tür arabalar İstanbul’da oluyor. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba” dedi.

Bahçeli’ye ait 1982 model O6 DB 1923 plakalı Mercedes, 1987 model O6 TC 2023 plakalı Buick, 1987 model 06 TCD 05 plakalı Volvo, 1971 model 06 TCD 07 plakalı Ford Taunus ile 1982 model Chrysler klasik arabaları Genel Merkez’in garajında duruyor. MHP lideri, hafta sonları Ankara sokaklarında Ferdi Tayfur kaseti dinleyerek arabalarını kullanıyor. Klasik arabalarıyla Ankara sokaklarında dolaşmasıyla ilgili esprili bir cevap veren Bahçeli, “Aheste gidiyoruz. Aheste gidince de çok toz atılmıyor” diye konuştu.

Klasik araba piyasasını yükselttiğini esprili bir dille söyleyen Bahçeli, “Nasıl olsa bir alıcısı var. ‘Bir tane araba var. Sayın Bahçeli görse nasıl olur?’ diyenler oluyor. Satıcılara benim alacağımı önce belli etmiyoruz, parayı öderken söylüyoruz” dedi.

Arabaların çok maliyeti olmadığını ifade eden Bahçeli şunları söyledi: “73-74 modeller. Adamlar usanmış. Satayım da nasıl satayım derdinde. Sanayiye götürüyorsunuz. Sağına soluna bakıyorlar ‘araba yürür’ diyorlar.”