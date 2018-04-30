Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 5 Albay, 5 Yarbay, 13 Binbaşı, 2 Yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında 30.04.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.