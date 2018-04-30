Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul polisi, geçtiğimiz ay Fırat Delibaş’ın elebaşını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlemiş, baskında gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklanmıştı. Adresinde bulunamayan Fırat Delibaş için ise arama kararı çıkarılmıştı.

Suç örgütü elebaşı olmak suçundan aylardır aranan Fırat Delibaş’ın Beyoğlu’nda saklandığını belirleyen ekipler harekete geçti. Organize Polisi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskında Fırat Delibaş ve bir adamı gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Fırat Delibaş, kapkaç ve hırsızlık mallarını evlere depolaması ve sokakları kameralarla izlemesiyle gündeme gelmişti.