Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet Gazetecilik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Ahmet Toksoy'un yönetim kurulu başkanı olarak atandığını duyurdu.

27 Nisan tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Ahmet Toksoy'un Yönetim Kurulu Başkanı; Beatrice de Clermont Tonnerre'in ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenmesine, Çağlar Göğüş'ün Murahhas Üye ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildi.