Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana'dan gelen uçağı, saat 12.00de Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuşa çarptı.THY'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı.THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de "Kontrol ediyoruz" cevabını verdi.