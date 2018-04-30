Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana'dan gelen uçağı, saat 12.00de Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuşa çarptı.THY'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı.THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de "Kontrol ediyoruz" cevabını verdi.
THY pilotu: 'Kuşa çarptık'
30.04.2018 - 18:01 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ljbuljana-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanına inişi sırasında kuşa çarptı.
Etiketler : THY,Türk Hava Yolları,Atatürk Havalimanı,
558272 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558272.aspx
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