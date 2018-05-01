Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar’ın, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Saavunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Akar’ın ayrıca, Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisini de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Özbekistan Savunma Bakanı ile görüştü
01.05.2018 - 02:09 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 02:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Savunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : hulisi akar,
558309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558309.aspx
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