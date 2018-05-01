Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt ve Iğdır’daki gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarıyla katıldığı Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği yarışmanın finali Palandöken’de yapıldı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de katıldığı Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nın ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü muhabirleri 7 dalda birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programıyla TV Haber Program kategorisinde birincilik ödülüne, İHA Erzurum Haber Müdürü Ahmet Akbuğa TV Haber/Görüntü kategorisinde birincilik ödülüne, İHA Erzurum Muhabiri Özge Bozo Yaygın Fotoğraf kategorisinde, İHA Ağrı Muhabiri Ahmet Genç Çevre Fotoğrafı kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Yaşam Fotoğrafı kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Haber/Görüntü kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. İHA Bayburt Muhabiri Beşir Kelleci de Çoruh Nehri’ne düşen çocuğu kurtardığı cesaretiyle Teşvik Ödülüne layık görüldü.