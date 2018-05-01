Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER ANKARA

24 Haziran erken seçim kararının ardından, siyasi partiler kadar vatandaşları da seçim telaşı aldı. YSK’ya gönderilen maillerde vatandaşlar, hem yaşadıkları sıkıntıları iletti hem de seçime yönelik akıllarına takılan soruları sordu. Kimi, seçim gününe denk gelen düğünü sorarken; kimisi rahatsızlığı nedeniyle seçim günü oy kullanacağı şehirde olamayacağı için yardım talebinde bulundu. Dikkat çeken talep ve sorulardan bazıları şöyle:

* Oğlum için, kız evinin bulunduğu İzmir/Menderes ilçesinde 23 Haziran günü akşamı düğünümüz var. Ertesi günü de yani seçim günü geleneklere uygun “gelin alma” töreni (çalgılı) yapılacaktır. Yasal bir sakıncası olur mu?

NİKÂHIM İPTAL Mİ OLDU?

* 23 Haziran Cumartesi günü nikâh merasimim vardı. Dün itibari ile salonu işleten firma beni arayarak Yüksek Seçim Kurulu’nun erken seçimden dolayı nikâh salonunu kullanacağı 23 ve 24 Haziran tarihindeki nikâhların iptal olduğu belirttiler. Merasimin 2 aydan az bir süre kalması münasebetiyle diğer nikâh salonlarında yer olmayacağı bir gerçektir. Davetiyeler hazırlanmış, biletler alınmış, ödemeleri yapılmış. Ne yapabiliriz? Devletimizden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.

HAVAALANINDA OY KULLANABİLR MİYİM?

* Ben 20 Haziran 2000 doğumluyum 24 Haziran’daki seçimde oy kullanabiliyor muyum? Bu konuda bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.

*18-25 Haziran 2018 tarihleri arasında İspanya gezisinde olacağım. Yurt dışına çıkmadan havaalanında oy kullanma imkânım var mı? Ya da konsoloslukta oy kullanabilecek miyim ?Yurt dışında oy kullanabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

HEMODİYALİZ HASTASIYIM…

* Kütahya’da ikamet ediyorum. Bu yıl da Mayıs ayı ortasında Çanakkale’ye gideceğiz. Aynı zamanda hemodiyaliz hastasıyım. Yaz ayları yer değiştirmeler çok sayıda olduğundan diyaliz merkezlerinden yer ayarlamak çok zor oluyor. Şu anda Çanakkale diyaliz merkezinden 1,5 ay önceden randevu alabildim. Haftada 3 gün diyaliz seansına girmek mecburiyetindeyim. Çanakkale’de oy kullanabilmek için ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Bana göstereceğiniz yol birçok hastaya yol gösterecektir.

* 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde memleketim Elazığ’da olacağım. İstanbul’da oturuyorum. Oyumu Elazığ’da kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım. YSK’nın resmî sitesinden bu konu hakkında müracaat edebilir miyim? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?