Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında Meclis’te grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak. 24 Haziran’da yapılacak seçimler için YSK tarafından açıklanan takvime göre, ittifakların ve Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylık başvuruları bugün başlıyor. Siyasi partiler cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin başvuruları 5 Mayıs saat 17.00’ye kadar, seçmenler tarafından aday gösterilecekler ise 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar YSK’ye yapabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs’ta toplanması gerekecek ve bu süre içerisinde seçmenler aday gösterecekleri kişi için ilçe seçim kurullarına imza verecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. YSK, itirazları 12 Mayıs’ta karara bağlayacak. 13 Mayıs’ta ise cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ve BBP’nin destek verdiği “Cumhur İttifakı”nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. AK Parti, Erdoğan’ı 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. CHP’de aday belirleme çalışmaları sürerken, HDP ise adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacak. İYİ Parti ile Saadet Partisi ise 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs’ta ilan edecek.