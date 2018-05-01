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Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
01.05.2018 - 11:58 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Homs bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı,Mevlüt Çavuşoğlu,Suriye,Homs,Rusya Dışişleri Bakanı,sergey Lavrov,
558370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558370.aspx
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