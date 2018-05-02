Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona yaklaşıldı. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 defa gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek. Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da e-Devlet üzerinden "Askerlik Yoklaması" başlığında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise, 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak. Maliyetleri düşürecek uygulama, aile hekimlerinin de daha iyi şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak.