Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), başta Afrin’de bulunan personel olmak üzere, yurt dışında operasyonlarda görevi bulunan asker, polis ve sivillerin de seçimlerde oy kullanabilmesine yönelik önemli bir karar aldı. Buna göre, yurtdışındaki operasyonlarda görevli bulunan personelin, geçici gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için, öncelikle yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekiyor. YSK kaynakları “Eğer kendileri gelemiyorsa, bir yakınları bu görev belgeleri ile kayıt yaptırabilecekler. Mesela, Ankara’da seçmen görünen bir personel Afrin’de görev yapıyorsa, öncelikle Ankara’daki kaydını sildirip; yurt dışı ilçe seçim kuruluna yeni kayıt yaptıracak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırdıktan sonra da kendisine en yakın gümrük kapısında oy kullanabilecek” dedi.

YSK’nın aldığı karar doğrultusunda özellikle Afrin’de görev yapan asker, polis veya sivil personel için Gaziantep ve Hatay’da bir, Kilis’te ise 2 olmak üzere 4 ayrı geçici gümrük kapısı kurulacak. Gaziantep Karkamış, Hatay Cilvegözü, Kilis’te ise Öncüpınar ve Çobanbey’de kurulacak geçici gümrük kapılarında, YSK’nın aldığı karar ile seçim kurulları oluşturulacak. Buralarda kurulacak sandıklarda oy verme işlemi 7 Haziran 2018 Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00’de sona erecek. Öte yandan, Kuzey Irak’ta bulunan asker ve sivil personel için Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda iki seçim sandığı kurulacak. YSK’nın kararında, Erbil’de oy verme işlemi 17 Haziran 2018 günü yapılacak. Bağdat Büyükelçiliğinde kurulacak sandıkta da aynı gün oy kullanılabilecek. Afrin ve Cerablus başta olmak üzere yurt dışında terörle mücadele operasyonlarında ve buraların yeniden inşa edilmesinde görev alan asker, polis ve sivil personel sayısının 10 bin civarında olduğu belirtildi.