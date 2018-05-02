24 Haziran'dan gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için AK Partili 316 milletvekilinin imzası az önce tamamlandı. AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararını 3 Mayıs Perşembe günü alacak. Bunun için saat 11.00'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etmişti.