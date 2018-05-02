Yunanlı askerler, ayrıca belediyeye ait kepçeye de el koyarak Kastanies Sınır Kapısı'nda tuttuğu öğrenildi. Kepçe operatörü Alerik'in, Yunanlı askerlere herhangi bir mukavemette bulunmadan gözaltı işlemini kabul ettiği bildirildi.