Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanlı askerler, ayrıca belediyeye ait kepçeye de el koyarak Kastanies Sınır Kapısı'nda tuttuğu öğrenildi. Kepçe operatörü Alerik'in, Yunanlı askerlere herhangi bir mukavemette bulunmadan gözaltı işlemini kabul ettiği bildirildi.