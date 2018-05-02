Yunanlı askerler, ayrıca belediyeye ait kepçeye de el koyarak Kastanies Sınır Kapısı'nda tuttuğu öğrenildi. Kepçe operatörü Alerik'in, Yunanlı askerlere herhangi bir mukavemette bulunmadan gözaltı işlemini kabul ettiği bildirildi.
Yunan askerleri, Edirne Belediyesi çalışanını gözaltına aldı
02.05.2018 - 18:24 | Son Güncelleme: 02.05.2018 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmalarında görev yapan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik isimli kepçe operatörünü, tampon sahasını işgal etme nedeniyle gözaltına alarak, Oristia'da şehrine götürdü.
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