Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Türkiye’de saf Müslümanları kandırıp himmet adı altında milyonlarca lira toplayıp zevk sefa süren FETÖ’cü hainlerden bir kaçı: Gülen’in akrabası olan ve himmet sorumlusu Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya ve Florida’da 900 bin dolarlık iki villası ve paha biçilemeyen bir yazlığı var. Türkyolu’nun Sakarya’da 24, İstanbul’da 11, İzmit’te 3 ve Ankara’da 1 olmak üzere toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edildi. Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin başkanlığını yürüten FETÖ’cü Kemal Öksüz Virginia’da 1,7 milyon dolar değerinde bir villada oturuyor. FETÖ’nün ABD’deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı Başkanı Yüksel Alp Aslandoğan ise, New Jersey’de 540 bin dolarlık tripleks bir evde yaşıyor. Yine Gülen’in sağ kollarından Sezai Sablak ise, Pensilvanya’da 400 bin dolar değerinde 5 odalı, 5 banyolu evinde yaşıyor. Gülen’in en yakınındaki isimlerden olan Hasan Ali Yurtsever adlı hain de, Virginia’da himmet parasıyla alındığı tespit edilen 515 bin dolarlık müstakil dubleks evde kalıyor.

Hainler cirit atıyor

Türkiye’de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD’deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar kameralara yakalanan son hainler oldu. İki FETÖ’cü hain, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sorularına cevap veremedi. FETÖ’nün ABD’deki kurumlarında yöneticilik yapan Çınar ile Özkan, Washington’daki bir otelin bahçesinde görüntülendi. Çınar, ABD’de Türkiye karşıtı medyayı organize eden ve maddi yardımlarda bulunuyor. Recep Özkan, Hillary Clinton’a 1.5 milyon dolar bağış yapmasının yanısıra “himmet” adı altında toplanan paralarla Amerikan kiliseleri, Yahudi kuruluşları ve Amerikalı senatörlere milyon dolarlık yardımlarda bulunması ile biliniyor.