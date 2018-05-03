Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşın mükerrer kaydının bulunmadığını vurgulayan Güven, şartları olan, yurt dışında seçim yapılacak 63 ülke, 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaşın oyunu kullanabileceğini ifade etti. Güven “Yurt dışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan’da, Romanya’da, Rusya’da, şurada burada, nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ataşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları başka ülkede görevli erler hariç askerlerimiz, subaylarımız, kayıtlarını aldırdılarsa oylarını orada kullanırlar, buradaysa burada kullanırlar. Kaydını aldırdıysa orada kullanır. Orada kullanırken buradaki kaydını da kapatırız. Zaten listelerde her vatandaş sadece bir defa kayıt olabilir” dedi.
Afrin aslanları da oy kullanabilecek
03.05.2018 - 06:41 | Son Güncelleme: 03.05.2018 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazetemizin dünkü sayısında yer alan Yücel Kayaoğlu imzalı “Afrin aslanları oy kullanabilecek” haberimizle ilgili basın mensuplarının sorularına muhatap olan YSK Başkanı Sadi Güven, olayın doğru olduğunu söyledi.
Etiketler : Afrin aslanları,
558575 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558575.aspx
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