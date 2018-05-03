Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aday adaylığı için 943 başvuru yapıldığını hatırlatarak, bu kişilerin çok titiz bir incelemeden geçirileceğini açıkladı. AK Parti’deki FETÖ’cü taramasının bir benzirinin MHP’de de yapılacağının işadetini veren Bahçeli “Öncelikle seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımızın yönetiminde 15 genç avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu oluşturulmuştur. Müracaatlar baştan sona kadar bu yönüyle incelenecektir. FETÖ’den sızma var mı, teröristten sızma var mı, her türlü kanun dışı eylemlerden sızma var mı? Onlar incelenecek. Onlara ‘GBT’ diyorlar galiba. Sonra onlardan herhangi birisinde bir şey varsa müracaatları reddedilecek” dedi. Partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezen Bahçeli, “CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifak oluşturma yönündeki adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine de şu cevabı verdi: “Birçok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı. Ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz.”