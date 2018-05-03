CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi adayını belirleyebilmek için anket yaptırdı.
Türkiye genelinde yaptırılan ankette, seçmenlere 4 isim soruldu: Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener.
ABDÜLLATİF ŞENER SONUNCU OLDU
Sonuçlarda Muharrem İnce'nin rakiplerine büyük oranda bir fark attığı görüldü.
Yüzde 60 oranıyla birinci sıraya yerleşen Muharrem İnce'yi, yüzde 20 ile İlhan Kesici takip etti.
Üçüncü sırada Yılmaz Büyükerşen yer alırken, Abdüllatif Şener son sırada kendine yer buldu.
Selahattin Demirtaş'ın terör soruşturmalarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karşı çıkan Muharrem İnce'nin Kürt seçmenlerde oy alabileceği için adaylık konusunda öne çıktı.