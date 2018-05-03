Yunanistan hükümeti skandal karardan geri adım attı. Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik bugün öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yunanistan tarafı kepçe operatörünün serbest bırakılmasına karar verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
Yunanistan Türk kepçe operatörünü serbest bıraktı
03.05.2018 - 13:13 | Son Güncelleme: 03.05.2018 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik serbest bırakıldı. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
Etiketler : yunanistan,kepçe operatörü,
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