Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
04.05.2018 - 00:32 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhur İttifakı Protokolü,
558692 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558692.aspx
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