Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Milletvekili adayı olmak için istifa eden belediye başkanlarının yerine yapılan seçimlerde AK Parti adaylarına MHP’li meclis üyelerinin de destek verdiği gözlendi. İstifa eden Manisa Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin yerine dün AK Parti’nin adayı Ali Tulup 25 oyla seçildi. Seçimde MHP’nin 8 üyesinden 7’si AK Parti’yi destekledi. Diğer taraftan istifa edip MHP’den milletvekili adayı olan Manisa Alaşehir ve Selendi belediye başkanları seçiminde ise AK Partili üyeler MHP adayına destek verdi. AK Parti ile MHP ittifakı büyükşehir belediye seçimlerinde de kendini gösterdi. Dün 8 belediye seçime gitti. AK Parti’nin; Konya, Samsun, Çankırı, Nevşehir, Sinop Ayancık, Yozgat Sorgun, Yozgat Akdağmadeni ve Hayat Reyhanlı Belediye Başkanları MHP’nin de desteğiyle seçildi. Öte yandan Malatya Büyükşehir, Bilecik, Ordu-Fatsa, Kütahya-Gediz, Antalya-Kumluca belediyelerinin seçimleri bugün yapılacak. Bu seçimlere de MHP’nin AK Parti adaylarına destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.