Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün hücre evinde bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarının saklandığı "gaybubet evi"ne yönelik çalışma yaptı.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve aranan FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmada, örgütün ilde aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlenen hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün kentteki faaliyetlerini yürüten ve hakkında yakalama kararı bulunan B.K. gözaltına alındı.

Hücre evindeki aramada sahte kimlik, yasaklı yayın, örgütsel doküman ve bazı dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.