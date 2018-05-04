İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilk 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Dört ayda 7 bin 500 uyuşturucu taciri tutuklandı
04.05.2018 - 10:05 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Etiketler : süleyman soylu,uyuşturucu,
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