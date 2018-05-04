Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat’ta 1 muvazzaf üsteğmen, 1 eski üsteğmen, 10 muvazzaf astsubay, 2 eski astsubay ile 1 sivil olmak üzere toplam 15 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı
04.05.2018 - 10:30 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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