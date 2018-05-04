Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 1. Meclis önünde halka hitap etti.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gençlere sesleniyorum, öğrencilerim, evlatlarım. Unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Bu milletin evlatlarına atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım. Şimdi ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Kadınlarımız, sizinle beraber kazanacağız bunu.

"GECE 01.30'DA MİTİNGLERİMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Sloganımız mazeret yok, marifet var. Benim ustam, çoğumuzun ustası Deniz Baykal'ı ziyaret edeceğim."