Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li milletvekilleri partililer, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile davetliler katıldı. Seçim çalışmalarında kullanılacak sloganların tanıtılmasının ardından kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün önemli bir sürecin, dönemin tarihi açıklamasını yapacaklarını söyledi. Buldan, “Adayımızı sizlere ilan etmek istiyorum. HDP’nin adayı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Milletvekilimiz Selahattin Demirtaş’tır. Bugün bu açıklamayı buradan, Diyarbakır’dan yapmak bizler açısından çok onur vericidir. Sevgili Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyası partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur” dedi.

Buldan konuşmasının ardından Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.