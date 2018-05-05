Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Yeni dönemde güvensiz asansörler en çok 2 ayda, kusurlu asansörler ise 4 ay içinde düzeltilecek. Daha öncesinde güvensiz asansörler için düzelme süresi 1 ay, kusurlu asansörler için 2 aydı. Bu arada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre; 1950 yılından önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan asansörün güvenlik seviyesi de, iyi mühendislik uygulamaları kapsamında belirlenecek. Asansör kontrolleri her yıl ocak ayı sonuna kadar elektronik ortamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilecek. Bina sorumlusuna, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlama görevi de verildi. Bu kapsamda bina sorumluları, yılda en az bir defa periyodik kontrol yaptıracak.