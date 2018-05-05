Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Babası Aslan Doğan ile birlikte fotoğrafçılık yapan Ünal Doğan, “Gelen bütün adayların seçilme hayali var. Hepsi bu konuda umutlu ve oldukça heyecanlılar. Biz de aday adayların fotoğraf çekimlerinde hazırlık süresinde onlarla sohbet ederek hem heyecanlarını paylaştık hem de onları yatıştırdık” dedi. Aday adaylarının başvuru işlemleri için ilk fotoğraflarını çeken Ünal Doğan, “Adaylık süreci bitince miting ve propaganda çalışmaları başlayacak. Burada da biz devreye giriyoruz” diye konuştu. Adaylara kıyafetler konusunda önerilerde bulunan Doğan, araç giydirmede, reklam baskılarında, miting alanlarında ve halka seslenirken verilen pozlarda renklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Ünal Doğan, adaylık işlemleri için çekilen fotoğrafların günlük vesikalıklardan çok farklı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Adaylar fotoğraf çektirmek için sabah saatlerinde gelmemeli. Çünkü sabah erken saatlerde insan yüzü ödem toplamış olduğu için şiş olabiliyor. Bu da kişinin görüntüsünü etkiliyor. Fotoğraf çekilmek için en ideal saat öğle saatleridir.”