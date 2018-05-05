Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'daki sel felaketi, Mamak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 12 dakika süren sağanak sonrası dere yatağı olan caddeyi birden sel bastı. Sel suları o anda hareket halinde bulunan onlarca aracı sürüklemeye başladı. Araçta bulunanlar inerek son anda kurtulmayı başardı.Sele kapılan 3 kişi bir süre sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sel suları park halindeki araçları da sürükleyerek birbirlerine yapıştırdı. Onlarca iş yeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji'den saat 17.00'de yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Felaketin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile diğer yetkililer olay yerine geldi. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri itfaiye ekipleri yetersiz kaldığı için su tahliye işlemlerini kendi imkanları ile yaptı. 150'nin üzerinde araç ve iş yerinin zarar gördüğü felaket sonrası belediye yetkililerinin temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamalarda bulundu.Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.

Bu arada Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı.