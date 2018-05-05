Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Ankara'da İstanbul bağlantılı bir şebeke tespit etti. Ekipler tarafından teknik ve fikizi takibe alınan şebeke, Ankara'da bulunan İvedik Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerini change yani "Araç bilgilerini çalıntı araca kopyalama, motor şasi numarası değiştirme işlemi" merkezi haline getirdiğini belirledi. Şahıslar kurdukları bu merkezde, yüksek model araçlara change işlemi uyguladıkları ve bu işlemin fark edilmemesi için farklı bir metot uyguladıkları yapılan kriminal çalışması sonucunda anlaşıldı. Şebeke, çaldıkları araçların şasi numarasının bulunduğu bölgeyi komple değiştirdikleri fark edildi.

ANKARA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul ve Ankara'da şafak vakti gerçekleştirilen "Ampul" operasyonu ile 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Teknik takipten kaçmak amacıyla şifreli dil kullanan örgüt üyeleri, "Çalıntı araca "Ampul", change araca avize ve change işlemine elektrik" dedikleri emniyette yapılan sorgu sonucunda tespit edildi.

Hakkında çok sayıda oto hırsızlık kaydı olan Ahmet Y. ve Ümit Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Halil S. isimli şüpheli şahıs adli kontrol uygulaması ile serbest kaldı. Ayrıca diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı bildirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, aylık ortalama 200 civarında gerçekleşen oto hırsızlık olayları 100'e kadar geriledi.