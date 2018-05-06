Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya’nın bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde kalan Harar şehrinde günümüzde hâlen Türk aileler yaşamayı sürdürüyor. Askerî, ticari ve diplomatik amaçlarla buraya gelerek yerleşenlerin torunları, kendini “Türk” olarak tanımlıyor. Esnaf, memur ya da çiftçi olan bu kişiler Etiyopyalılardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Harar’ın eski şehir merkezi Jugol’da yaşayan Ravza Ömer de (65) Osmanlı askeri olduğunu söylediği Muhammed Bey’in torunlarından biri. Dedesinin burada kaldığı sürede evlendiğini belirten Ravza Hanım “Dedem geriye dönmeye karar vermiş ancak ailesini ve çocuklarını bırakmamak için son anda vazgeçmiş. Ev içerisinde Türkçe konuşuyorum. Ülkeme gitmeyi çok istiyorum” dedi. Büyük dedesinin Harar’da çalışan bir Osmanlı gazetecisi olduğunu ifade eden 39 yaşındaki Yahya Abdusetar ise “Şehirde eskiden daha fazla Türk aileler vardı. Komünist Derg rejimi sırasında çoğu burayı terk etti. Daha önce İstanbul’a geldim ve hayran kaldım” diye konuştu.