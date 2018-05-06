Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan aramada adreslerin çok sayıda odasında yetiştirilen 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi; şüpheli A.S. (45), A.O.Z. (36), O.Z. (28), Y.S. (26) ve Ü.T. (22) gözaltına alındı. Villaların odalarındaki Hint kenevirinin yetiştirilmesi için kullanılan ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri dikkati çekti. Ayrıca evin bahçesindeki pitbull cinsi köpek beslendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.