Yapılan aramada adreslerin çok sayıda odasında yetiştirilen 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi; şüpheli A.S. (45), A.O.Z. (36), O.Z. (28), Y.S. (26) ve Ü.T. (22) gözaltına alındı. Villaların odalarındaki Hint kenevirinin yetiştirilmesi için kullanılan ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri dikkati çekti. Ayrıca evin bahçesindeki pitbull cinsi köpek beslendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dışı lüks villa içi laboratuvar
06.05.2018 - 02:38 | Son Güncelleme: 06.05.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Büyükçekmece ve Marmaraereğlisi’nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine 3 villaya operasyon düzenledi.
Etiketler : uyuşturucu,
558985 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/558985.aspx
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