Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) bugün Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan, Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar gece 03:00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.