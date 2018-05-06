Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) bugün Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan, Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar gece 03:00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.