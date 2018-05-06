Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) bugün Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan, Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar gece 03:00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bu yollar kapatıldı
06.05.2018 - 07:53 | Son Güncelleme: 06.05.2018 - 07:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar gece 03:00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Etiketler : istanbul,trafik,
559013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/559013.aspx
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