Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile  Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında,  bilhassa da liderler düzeyinde güçlü bir irade bulunduğunu belirterek, "Son  dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor.  Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha  da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim  bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." dedi. 

Türkiye-Sırbistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan  Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ın katımıyla yapıldı.Forumda konuşan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iş  adamlarıyla bir araya gelmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek,  toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı  aralamasını temenni etti.Sırbistan'ın Türkiye için dost bir ülke olduğunu belirten Erdoğan,  Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülke olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ikili ilişkileri her alanda  geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir  iradenin mevcut olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Türkiye ziyaretini bu iradenin  anlamlı bir nişanesi olarak gördüğünü aktardı.Yarın yapılacak Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği  Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliklerindeki ivmeyi daha da artıracaklarını  dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konsey mekanizması sayesinde düzenli olarak gündemimizdeki konuları  ilgili muhataplarıyla ele alacak, karara bağlayacak ve aldığımız kararların  sonuçlarını da değerlendirme fırsatını yakalayacağız. Tabii burada bir noktaya  özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak  bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin  ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir  irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını  oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş  birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek  istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık.  Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı.  İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 3 milyar dolar  seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize,  bilhassa da siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor."

"Sırbistan yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'ın tam merkezindeki  stratejik konumu ve uygun iş ortamıyla Sırbistan'ın bugün yatırımcılar için büyük  fırsatlar sunduğunu aktardı.Vucic'in konuşmasındaki açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Her  konuda, herhangi bir sıkıntı anında yanınızdayım, sizlere destek olmaya hazırım,  demek suretiyle yolda ne kadar taş, toprak varsa hepsini kaldırmaya hazır  olduğunu söyledi. Bu önemli bir irade. Bu iradeyi de en güzel şekilde bence iş  adamlarının değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türk şirketlerinin istihdam oluşturan yatırımlarının her geçen gün  katlanarak arttığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bankacılık sektöründe de Halkbank Sırbistan'da gurur verici  işlere imza atıyor. Geçen yılki ziyaretimiz sırasında Halkbank'ın Sırbistan'da  sermaye artırımına gideceğinin sözünü vermiştik. Hamdolsun bu sözümü hayata  geçirmeye başladık. 40 milyon avroluk sermaye artışının ilk 20 milyon avroluk  bölümü şubat ayında gerçekleşti. Kalan 20 milyon avroluk sermaye artışı da  inşallah önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Böylece Halkbank, Sırbistan'da 90  milyon avroluk sermaye ve 400 milyon avrodan fazla büyüklüğe ulaşacaktır. Bu  kritik adım Sırbistan'da yatırım yapmak isteyen firmalarımızın işlerini  kolaylaştıracağı gibi ayrıca bir güven ortamını da hazırlayacaktır. Şüphesiz  bütün bu başarı hikayelerinin yazılmasında kıymetli dostum Vucic'in katkılarını  memnuniyetle ifade etmem gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı firmalarımıza destek  olmanın yanında onların sorun ve sıkıntılarıyla da çok yakından ilgileniyor.  Ülkem ve iş adamlarımız adına, kendisine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

"Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye  girişi oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güçlü desteğin artarak devam  edeceğine inandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla  devamlı büyüyen bir ülke. 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüme  oranını elde ettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme oranıyla, G20 ülkeleri  arasında birinci, OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Bugün Türkiye Gayri Safi Milli Hasıla bakımından dünyanın 17. satın alma paritesine göre 13. büyük  ekonomisidir. Milli gelirimizi 4 kata yakın bir artışla 236 milyar dolardan, 860  milyar dolara çıkardık. Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı  sermaye girişi oldu. 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı, geçen sene  157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibarıyla yıllık 160  milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu  rakamı 500 milyar dolara ulaştırmak. Bu yıl kamu ve özel sektör yatırımlarının  tutarı tarihimizde ilk defe 1 trilyon lirayı aşıyor. Bu rakam 2002 yılına göre  yaklaşık 4 katlık bir artışı ifade diyor. Tüm bunları yaparken bir taraftan da  ülkemizin altyapısını tamamen güçlendiriyor, eksiklerimiz gideriyor, gelecek asra  damga vuracak projeleri haya geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran  seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla bu yatırım  hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik  vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız.  Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha  sür'atli bir şekilde ilerleyeceğiz." dedi. 

Erdoğan, WOW İstanbul Hotel'de düzenlenen Türkilye-Sırbistan İş  Forumu'nda yaptığı konuşmada, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Marmaray  ve Avrasya tünellerinin tamamlandığını, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma  köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temellerinin atıldığını, İstanbul'da  dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda  açılışının yapılacağını hatırlattı.

Açılışı yapılacak havalimanının yıllık kapasitesinin 90 milyon  olacağını vurgulayan Erdoğan, "2023'te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak.  Hedef bu ve şu anda havalimanı neredeyse bitti, bitiyor. Bu durumda. Bunlar tabii  dünyada bazı ülkeler tarafından pek de hazmedilemiyor. Rahatsız oluyorlar.  Halbuki çalışsalar onların da olacak." diye konuştu.

Geçen haftalarda hem yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili hem  de stratejik yatırımların teşvikiyle ilgili çok önemli iki adım attıklarını  belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Proje bazlı teşvik uygulaması kapsamında ilk etapta toplam yatırım  tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik.  Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki düzenlemelerle de şirket  kuruluşundan banka ipoteklerine kadar pek çok alanda yatırımcılara yeni  kolaylıklar sağladık. Bu başarıların 2008 küresel finans krizine, Irak ve  Suriye'de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir  şekilde maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen elde  edildiğinin unutulmaması gerekiyor. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni  hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla bu yatırım hamlelerini hızlandırarak  sürdüreceğiz. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi  ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan,  bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071  vizyonlarımız doğrultusunda daha sür'atli bir şekilde ilerleyeceğiz."

"Paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine  girebilir"

Erdoğan, ekonomik istikrarların yanında pek çok tarihi ve doğal  güzelliğe ev sahipliği yapan Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerinin daha da  geliştirebileceği sektörlerden birisinin de turizm olduğunu belirterek, şöyle  devam etti:

"Bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye - Sırbistan  ortak bir çalışmanın içerisine girebilir. 2017 yılında Sırbistan'da 150 bin  turisti ülkemizde ağırladık. Türkiye'den de yaklaşık 100 bin turist, Sırbistan'ı  ziyaret etti. Bu sayının içinde bulunduğumuz yılda daha da artacağını  düşünüyorum."

Altyapı dahil ulaştırmanın da ülkelerin arasında yatırım ve işbirliği  için özellikle önemli fırsatlar sunan bir alan olduğunu hatırlatan Erdoğan,   sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin de katkılarıyla inşa edilmesi öngörülen Belgrad-Saraybosna  Otoyolu Projesini bölgesel, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini  sağlayacak her şeyden önce bir dostluk projesi olarak görüyoruz. İlgili makamlar,  Sırbistan ve Bosna Hersek'ten muhataplarıyla beraber teknik çalışmalarını  sürdürüyorlar. Ben de gerek Başbakanımız, gerek Ulaştırma Bakanımız, kendileriyle  bu çalışmaları sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bu proje kısa sürede hayata  geçtiğinde, bölgesel barışa da çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Tabii, bugün bu  konuda mutabakat muhtırasının da imzalanması da ayrıca anlamlı ve önemlidir."

Sırbistan'la sahip oldukları vizyon birliğini bölge için büyük bir  fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak geçmişi ve pek çok ortak özelliği paylaştığımız Sırbistan ile  şimdi de küresel iş dünyasında ortak olmak için yola çıkıyoruz. Bu yolda, siz iş  dünyamızın da bizimle beraber yürümesini, bizlere yoldaşlık yapmasını özellikle  istiyoruz. İki ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bizler siz iş adamlarımızın önünü  açmak, işlerini kolaylaştırmak için gereken her türlü desteği vermeye hazırız.  Sizlerden de iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla istifade edecek projeler,  işbirliklerini geliştirmeyi bekliyoruz. Ve sizlerden ricam, Sırbistan'daki  yatırımlara devam. Hatta Sırbistan'dan ortaklıklar kurmak suretiyle gerekirse  üçüncü ülkelerde yatırımlar."

 