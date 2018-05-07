Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK’daki kripto elemanlarını deşifre eden ankesör soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Başsavcılık, 15 Temmuz’dan 3 gün önce, 15 Temmuz günü ve 15 Temmuz’dan 3 gün sonra ankesörden aranan örgüt elemanlarının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Böylece örgütün darbe girişiminden haberdar olan kripto elemanlarının da ortaya çıkarılması sağlanacak. Yapılan çalışmayla şüphelilerin hangi saat ve zaman diliminde kaç kez arandığı, kaç dakika konuşma gerçekleştiği ortaya çıkarılacak. Mahrem imamların ankesörden örgüt elemanlarını ardışık bir şekilde arama yapıp yapmadığı da belirlenecek. Öte yandan, Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi’nin ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Diyarbakır’dan Ankara’ya gelene kadar 5 defa ankesörden arandığı ortaya çıktı. Terzi’nin mahrem imam tarafından Ankara’da bulunan bir ankesörden arandığı tespit edildi.